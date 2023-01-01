Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Соня убеждает Людмилу Михайловну в том, что та должна писать стихи, а не работать учительницей литературы. Директор ставит школьнице условие: либо она уговаривает женщину остаться, либо Соня не перейдет в десятый класс.



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