Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Соня заказывает в интернете генеалогическое древо и узнает, что художник Васнецов был ее прапрадедушкой. Это открытие вдохновляет девушку проверить, унаследовала ли она талант своего великого предка.



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