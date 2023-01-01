WinkСериалыПапины дочки. Новые2-й сезон11-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 11
Комедии, Семейные12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 2
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 3
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 4
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 5
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 6
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 7
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 8
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 9
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 10
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 11
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 12
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 13
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 14
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 15
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 16
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 17
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 18
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 19
- 12+26 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Соня заказывает в интернете генеалогическое древо и узнает, что художник Васнецов был ее прапрадедушкой. Это открытие вдохновляет девушку проверить, унаследовала ли она талант своего великого предка.
Хотите узнать, как события будут развиваться дальше? Тогда не пропустите комедийный ситком «Папины дочки. Новые», 2 сезон — 11 серия прямо сейчас доступна на видеопортале Wink!
Сериал Папины дочки 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев