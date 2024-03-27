Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 18
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
2-й сезон
18-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 18
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Пока Соня борется со стрессом перед экзаменом по истории, Борис наконец-то знакомится с отцом Галины Сергеевны. Однако их первая встреча заканчивается катастрофой для соседа Васильевых...

Сможет ли Борис завоевать расположение Сергея Васнецова, узнаете в душевном ситкоме «Папины дочки. Новые», 2 сезон — 18 серия прямо сейчас доступна онлайн и без рекламы на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»