WinkСериалыПапины дочки. Новые2-й сезон16-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 16
Комедия, Семейный12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 2
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 3
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 4
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 5
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 6
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 7
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 8
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 9
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 10
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 11
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 12
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 13
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 14
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 15
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 16
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 17
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 18
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 19
- 12+26 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 20
О сериале
Таинственный незнакомец оставляет Соне на асфальте послание с признанием в любви. Интригующий жест вдохновляет девушку начать поиски анонимного автора в школе, но оказывается, что тот находится ближе, чем она думала.
Хотите узнать, кто же признался Соне в своих чувствах? Тогда не пропустите душевный ситком «Папины дочки. Новые», 2 сезон — 16 серия уже доступна в отличном качестве на видеопортале Wink!
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев