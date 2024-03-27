Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 16
Комедия, Семейный12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
Таинственный незнакомец оставляет Соне на асфальте послание с признанием в любви. Интригующий жест вдохновляет девушку начать поиски анонимного автора в школе, но оказывается, что тот находится ближе, чем она думала.

Хотите узнать, кто же признался Соне в своих чувствах? Тогда не пропустите душевный ситком «Папины дочки. Новые», 2 сезон — 16 серия уже доступна в отличном качестве на видеопортале Wink!

