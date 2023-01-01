Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
2-й сезон
14-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 14
Комедия, Семейный12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

У Сони сломался фен, а у Арины — планшет. Диана мечтает открыть креативное агентство, а Лиза стремится помочь приюту для собак. Зарплаты Веника хватит только на что-то одно, поэтому он вводит систему грантов...

Кто из сестер подготовит самую убедительную презентацию и впечатлит папу, узнаете в доброй семейной комедии «Папины дочки. Новые», 2 сезон — 14 серия уже ждет вас в отличном качестве и без рекламы в онлайн-кинотеатре Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»