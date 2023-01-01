Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
2-й сезон
10-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 10
Комедии, Семейные12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Пока в классе Дианы и Лизы проходят выборы нового старосты, Маша обращается к Соне с просьбой найти клиентов для ее салона красоты.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»