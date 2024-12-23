Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 7Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 10Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 11Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 12Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 13Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 14Бесплатно
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 15Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 16Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 17Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 18Бесплатно
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 19Бесплатно
- 12+26 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 20Бесплатно
О сериале
Возвращение легендарной комедии о многодетном отце-одиночке с Филиппом Бледным.
Накануне годовщины свадьбы Веник получает прощальное письмо от жены: Даша сбежала, оставив мужу на попечение четырех дочерей. Теперь Вениамину Васильеву придется столкнуться с испытаниями, которые когда-то пережил его тесть. Однако Венику повезло гораздо больше, ведь на помощь в воспитании Лизы, Дианы, Арины и Сони придет все семейство Васнецовых.
Режиссером ленты выступил Александр Жигалкин, который ранее уже работал над «Папиными дочками». Среди продюсеров сериала Сергей Маевский и Михаил Ткаченко. Над сценарием нового сериала работали Александр Гаврильчик, который также был одним из сценаристов первых «Папиных дочек», Вадим Голомако и Андрей Канойко. На экраны после долгого перерыва возвращается семья Васнецовых в исполнении Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой, Нонны Гришаевой, Екатерины Старшовой, Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. С нетерпением ожидаете встречи с любимыми героями и хотите познакомиться с новыми? Не пропустите современную интерпретацию душевного ситкома «Папины дочки. Новые» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев