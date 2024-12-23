Папины дочки. Новые. Сезон 3. Серия 17
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
3-й сезон
17-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 3. Серия 17
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Возвращение легендарной комедии о многодетном отце-одиночке с Филиппом Бледным.

Накануне годовщины свадьбы Веник получает прощальное письмо от жены: Даша сбежала, оставив мужу на попечение четырех дочерей. Теперь Вениамину Васильеву придется столкнуться с испытаниями, которые когда-то пережил его тесть. Однако Венику повезло гораздо больше, ведь на помощь в воспитании Лизы, Дианы, Арины и Сони придет все семейство Васнецовых.

Режиссером ленты выступил Александр Жигалкин, который ранее уже работал над «Папиными дочками». Среди продюсеров сериала Сергей Маевский и Михаил Ткаченко. Над сценарием нового сериала работали Александр Гаврильчик, который также был одним из сценаристов первых «Папиных дочек», Вадим Голомако и Андрей Канойко. На экраны после долгого перерыва возвращается семья Васнецовых в исполнении Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой, Нонны Гришаевой, Екатерины Старшовой, Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. С нетерпением ожидаете встречи с любимыми героями и хотите познакомиться с новыми? Не пропустите современную интерпретацию душевного ситкома «Папины дочки. Новые» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»