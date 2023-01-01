Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 16 серия смотреть онлайн

Сюжет

Лиза на прогулке сбивает с ног пожилую соседку и из чувства вины соглашается помогать пенсионерке в бытовых и личных делах. Тем временем Веник запрещает Арише есть сладкое и забирает у нее все спрятанные конфеты. Кроме того, он устраивается работать в школу и отныне будет вести физику у Сони и ее возлюбленного Ромы.



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