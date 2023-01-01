Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
16-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 16
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 16 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Лиза на прогулке сбивает с ног пожилую соседку и из чувства вины соглашается помогать пенсионерке в бытовых и личных делах. Тем временем Веник запрещает Арише есть сладкое и забирает у нее все спрятанные конфеты. Кроме того, он устраивается работать в школу и отныне будет вести физику у Сони и ее возлюбленного Ромы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»