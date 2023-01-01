Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
15-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 15
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 15 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Соня всерьез задумывается над тем, какую профессию хочет освоить в будущем, Ариша притворяется больной, а Диана с Лизой собираются на вечеринку. Тем временем Вениамин обращается за помощью с трудоустройством к Маше, однако вместо собеседования она организует многодетному отцу свидание. Неужели сестра Даши решила, что Веник уже готов к новым отношениям?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»