Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 15 серия смотреть онлайн

Сюжет

Соня всерьез задумывается над тем, какую профессию хочет освоить в будущем, Ариша притворяется больной, а Диана с Лизой собираются на вечеринку. Тем временем Вениамин обращается за помощью с трудоустройством к Маше, однако вместо собеседования она организует многодетному отцу свидание. Неужели сестра Даши решила, что Веник уже готов к новым отношениям?



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