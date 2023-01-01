Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

После знакомства с Васей, сыном папиного начальника, Ариша просит записать ее на тренировку по самбо. Пока Диана пытается подделать подпись папы, чтобы пропустить уроки, Лиза узнает от Галины Сергеевны, что учителям запрещено проводить две контрольные в один день. Тем временем к Соне начинает подкатывать самый популярный парень в школе, что вызывает ревность у Игоря Якушева.



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