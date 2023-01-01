9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 8
Комедия, Семейный12+
Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 8 серия смотреть онлайн
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 12+27 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
После знакомства с Васей, сыном папиного начальника, Ариша просит записать ее на тренировку по самбо. Пока Диана пытается подделать подпись папы, чтобы пропустить уроки, Лиза узнает от Галины Сергеевны, что учителям запрещено проводить две контрольные в один день. Тем временем к Соне начинает подкатывать самый популярный парень в школе, что вызывает ревность у Игоря Якушева.
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев