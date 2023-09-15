Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
1-й сезон
5-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 5
Комедия12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Соня хочет сделать пирсинг и пытается получить разрешение от отца, но получает отказ. А вот юная экоактивистка Лиза радуется, что во дворе поставили новые контейнеры для раздельного сбора мусора, и спешит выкинуть лишнее из дома. Тем временем в соседнюю с Васильевыми квартиру переезжает новый хозяин. Сперва он обращается к Венику с безобидной просьбой, но спустя некоторое время становится источником неприятностей для многодетного отца.

Не пропустите продолжение 1 сезона легендарного ситкома, чтобы узнать, справится ли Веник с чередой проблем, которые на него навалились. Подписывайтесь, чтобы смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 5 серия без рекламы и в хорошем качестве доступна на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»