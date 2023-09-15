Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Соня хочет сделать пирсинг и пытается получить разрешение от отца, но получает отказ. А вот юная экоактивистка Лиза радуется, что во дворе поставили новые контейнеры для раздельного сбора мусора, и спешит выкинуть лишнее из дома. Тем временем в соседнюю с Васильевыми квартиру переезжает новый хозяин. Сперва он обращается к Венику с безобидной просьбой, но спустя некоторое время становится источником неприятностей для многодетного отца.



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