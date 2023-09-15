Утро начинается с конфликта между Лизой и Дианой из-за нового видеоролика, который они выложили в социальную сеть. Веник пытается поддержать девочек, но делает только хуже: дочери признаются, что понять их могла только мама. Пока папа пытается научить Аришу быть честной и открыто признавать свои неудачи, на связь со старшей дочерью выходит Даша Васнецова...



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