Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
1-й сезон
6-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 6
Комедия12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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О сериале

Утро начинается с конфликта между Лизой и Дианой из-за нового видеоролика, который они выложили в социальную сеть. Веник пытается поддержать девочек, но делает только хуже: дочери признаются, что понять их могла только мама. Пока папа пытается научить Аришу быть честной и открыто признавать свои неудачи, на связь со старшей дочерью выходит Даша Васнецова...

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»