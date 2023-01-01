Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 13 серия смотреть онлайн

Сюжет

Лиза принесла домой бездомного котенка и уговаривает папу оставить его. Борис предлагает Вениамину поехать на рыбалку, и многодетный отец с трудом соглашается оставить дочерей дома без присмотра. Теперь Соня ответственная за то, чтобы младшие сестры сделали уроки и не разгромили дом.



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