Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
12-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 12
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 12 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Ариша в срочном порядке начинает собирать деньги, чтобы купить электросамокат по акции, и вскоре к ней присоединяется Диана. Тем временем Лиза помогает соседу произвести впечатление на Галину Сергеевну, потому что переживает, что у тети до сих пор нет мужчины. Вениамин приходит в ужас от новости, что Соня встречается с Ромой, и теперь намеревается принять меры, которые помогут обезопасить дочь.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Семейные
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»