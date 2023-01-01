Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 12 серия смотреть онлайн

Ариша в срочном порядке начинает собирать деньги, чтобы купить электросамокат по акции, и вскоре к ней присоединяется Диана. Тем временем Лиза помогает соседу произвести впечатление на Галину Сергеевну, потому что переживает, что у тети до сих пор нет мужчины. Вениамин приходит в ужас от новости, что Соня встречается с Ромой, и теперь намеревается принять меры, которые помогут обезопасить дочь.



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