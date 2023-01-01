Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 11 серия смотреть онлайн

Маша Васнецова хочет получить финансирование на открытие нового салона красоты и убеждает Аришу за вознаграждение притвориться ее дочкой на встрече с потенциальным партнером. Вениамин заключает пари со случайным знакомым в детском магазине, что Соня, Лиза и Диана обыграют троих пацанов в баскетбол. Тем временем старшая из сестер Васильевых устраивает детокс, бегает по лестнице и делает обертывания в надежде избавиться от лишнего веса.



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