Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
11-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 11
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 11 серия смотреть онлайн

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О сериале

Маша Васнецова хочет получить финансирование на открытие нового салона красоты и убеждает Аришу за вознаграждение притвориться ее дочкой на встрече с потенциальным партнером. Вениамин заключает пари со случайным знакомым в детском магазине, что Соня, Лиза и Диана обыграют троих пацанов в баскетбол. Тем временем старшая из сестер Васильевых устраивает детокс, бегает по лестнице и делает обертывания в надежде избавиться от лишнего веса.

Поможет ли хитрость и находчивость семейства Васильевых победить парней в спортивном матче? На нашем видеосервисе уже сейчас можно смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 11 серия 1 сезона доступна на Wink в хорошем качестве и без рекламы!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Семейные
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»