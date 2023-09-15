Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 19 серия смотреть онлайн

Школьный психолог узнает, что Диана придумывает прозвища не только всем одноклассникам, но также учителям и директору. Теперь Татьяна Владимировна подозревает Диану в скрытой агрессии и рекомендует пройти терапию. Тем временем Ариша возвращается домой в слезах, а Рома отказывается идти со своей девушкой в кино на эксклюзивный показ, потому что хочет поддержать подругу после расставания с парнем.



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