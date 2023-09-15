Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 19
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
1-й сезон
19-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 19
Комедия12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 19 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Школьный психолог узнает, что Диана придумывает прозвища не только всем одноклассникам, но также учителям и директору. Теперь Татьяна Владимировна подозревает Диану в скрытой агрессии и рекомендует пройти терапию. Тем временем Ариша возвращается домой в слезах, а Рома отказывается идти со своей девушкой в кино на эксклюзивный показ, потому что хочет поддержать подругу после расставания с парнем.

Чтобы узнать, как отреагирует Соня на поступок бойфренда, продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 19 серия 1 сезона уже сейчас доступна на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»