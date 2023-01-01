Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
20-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 20
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 20 серия смотреть онлайн

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О сериале

В канун Нового года Вениамин и девочки украшают елку, развешивают гирлянды и готовятся к праздничному столу. Ариша мечтает получить от Деда Мороза особенный подарок, а Соня отпрашивается у папы поехать с бойфрендом и друзьями на дачу. Между тем Якушева предлагает Вениамину вместе отмечать праздник, Боря выбирает подарок для Галины Сергеевны, а Рома отправляется в ювелирный магазин.

Какое чудо ждет семью Васильевых в новогоднюю ночь? Включайте финальный эпизод, чтобы узнать, чем закончится 1 сезон долгожданного ситкома про семью многодетного отца. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 20 серия 1 сезона уже сейчас доступна на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Семейные
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»