Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 20 серия смотреть онлайн

В канун Нового года Вениамин и девочки украшают елку, развешивают гирлянды и готовятся к праздничному столу. Ариша мечтает получить от Деда Мороза особенный подарок, а Соня отпрашивается у папы поехать с бойфрендом и друзьями на дачу. Между тем Якушева предлагает Вениамину вместе отмечать праздник, Боря выбирает подарок для Галины Сергеевны, а Рома отправляется в ювелирный магазин.



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