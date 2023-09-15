Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
1-й сезон
2-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 2
Комедия12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Первое утро без мамы начинается с того, что девочки опаздывают в школу, а в дом Васильевых без приглашения приезжает теща. Людмила Васнецова не упускает возможности подчеркнуть несостоятельность Веника как главы семейства и берет управление домашними делами в свои руки. Тем временем у Сони в школе возникает скандал с одноклассником, и ее родителей вызывают в школу.

Не терпится узнать, какие еще испытания ждут семью Васильевых в этот день? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 2 серия 1 сезона уже сейчас доступна в хорошем качестве и без рекламы на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»