Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Первое утро без мамы начинается с того, что девочки опаздывают в школу, а в дом Васильевых без приглашения приезжает теща. Людмила Васнецова не упускает возможности подчеркнуть несостоятельность Веника как главы семейства и берет управление домашними делами в свои руки. Тем временем у Сони в школе возникает скандал с одноклассником, и ее родителей вызывают в школу.



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