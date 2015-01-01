Молодежка. Сезон 3. Серия 9
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Сериалы
Молодежка
3-й сезон
9-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 9
Драма16+

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О сериале

На прошлой игре Антипов наносит Щукину серьезную травму позвоночника, которая ставит под угрозу не только его карьеру как хоккеиста, но и нормальную жизнь в целом. Антона терзают муки совести, и он решается извиниться перед Егором. Тем временем «Медведям» засчитывается поражение и назначается персональный штраф дисциплинарным комитетом. 3 игры команда остается без фанатов. Владелец стоматологической клиники, обещавший оплатить лечение пациентов, не выходит на связь. Василий Геннадиевич обращается к Кисляку за помощью. Если вам действительно интересно, что будет происходить дальше, то смотрите онлайн сериал «Молодежка» 3 сезон 9 серия в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»