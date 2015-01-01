Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

На прошлой игре Антипов наносит Щукину серьезную травму позвоночника, которая ставит под угрозу не только его карьеру как хоккеиста, но и нормальную жизнь в целом. Антона терзают муки совести, и он решается извиниться перед Егором. Тем временем «Медведям» засчитывается поражение и назначается персональный штраф дисциплинарным комитетом. 3 игры команда остается без фанатов. Владелец стоматологической клиники, обещавший оплатить лечение пациентов, не выходит на связь. Василий Геннадиевич обращается к Кисляку за помощью. Если вам действительно интересно, что будет происходить дальше, то смотрите онлайн сериал «Молодежка» 3 �сезон 9 серия в хорошем качестве на Wink.



Сериал Молодежка 3 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.