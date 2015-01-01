Молодежка. Сезон 3. Серия 4
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Молодежка
3-й сезон
4-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 4
Драма16+

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О сериале

Новый хозяин хоккейного клуба «Медведи» Илья Пахомов урезает контракты ребят в два раза в обход регламента, что заставляет их задуматься, стоит ли вообще выходить на лед? Макеев ищет поддержки у мэра, но и там его ждет отказ. В связи с возникшими обстоятельствами Саша Костров начинает задумывать о поступившем к нему предложении. Но на сложившуюся ситуацию, ребята собираются и показывают хорошие результаты в матче с «Ястробом». Вместе с этим Даша не оставляет попыток завоевать сердце Царева и продолжает действовать! Для того чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 3 сезон 4 серию в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»