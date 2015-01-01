Молодежка. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Молодежка
3-й сезон
3-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 3
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Свадьба! Яну и Андрея Кисляка можно официально считать мужем и женой. В это же время Кострову поступает уникальное предложение, от которого он вряд ли сможет отказаться. Пахомов дает распоряжение в два раза урезать бюджет клуба, что заставляет Макеева задуматься о будущем команды. Жилин находит выход из сложившейся ситуации, но такое предложение точно не понравится главному тренеру и самим ребятам. Какие испытания ждут «Медведей» дальше? Если вам интересно, что последует далее, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 3 серия в хорошем качестве на Wink.

Сериал Молодежка 3 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»