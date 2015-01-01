Молодежка. Сезон 3. Серия 18
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Сериалы
Молодежка
3-й сезон
18-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 18
Драмы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

У Федора Михайловича появляются настоящие проблемы: его подставляют и арестовывают за взятку. Томашу Бартовичу приходится идти на крайние меры, он обращается к спортивному директору, чтобы тот убрал Васильева из команды. Но Денис обладает интересной информацией, которую он может использовать против Жилина. Сам Жилин подталкивает Василия Геннадиевича на махинации с закупкой лекарств, благодаря которой он сможет достать препараты, необходимые для лечения Анны. Если вам интересно, что будет происходить дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 18 серию.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»