Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Федора Михайловича появляются настоящие проблемы: его подставляют и арестовывают за взятку. Томашу Бартовичу приходится идти на крайние меры, он обращается к спортивному директору, чтобы тот убрал Васильева из команды. Но Денис обладает интересной информацией, которую он может использовать против Жилина. Сам Жилин подталкивает Василия Геннадиевича на махинации с закупкой лекарств, благодаря которой он сможет достать препараты, необходимые для лечения Анны. Если вам интересно, что будет происходить дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 18 серию.



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