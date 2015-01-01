Молодежка. Сезон 3. Серия 5
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Молодежка
3-й сезон
5-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 5
Драма16+

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О сериале

В этой серии ты увидишь, как в связи с возникшим конфликтом, новый владелец «Медведей» Илья Пахомов увольняет Макеева с должности главного тренера. Ребята поднимают бунт на «корабле», требуя объяснить Жилину эту ситуации. Сергею поступает предложение от спортивного директора хоккейного клуба «Титан». Саша принимает решение уйти из команды и соглашается на поездку в Швецию, а Кисляк задумывается о переходе в другой клуб. Что же ждет «Медведей» впереди? Переходите на функциональный онлайн-сервис Wink и смотрите бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 5 серия в хорошем качестве.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»