Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 24 серию на онлайн-сервисе Wink. Царев – отчаянный хоккеист, «по уши» влюбленный в Лизу. Он отправляется в полицию, чтобы «вытащить» Антона, он объясняет все сотрудникам правоохранительных органов. Матч состоится, «Титан» желает отыграться. Из-за отсутствия Царева исход игры может быть любым. «Медведи» прорываются вперед по количеству очков. Царева могут посадить в тюрьму, Лиза обеспокоена судьбой парня, просит Краснова забрать заявление. Он согласен, только если взамен получит квартиру.

Алина выигрывает на турнире, тренер в восторге. Мать Алины приглашает его д�омой, чтобы отметить победу. Касаткина, чтобы заработать денег, устраивается работать в спортбар, но Щукину не признается.



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