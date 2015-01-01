Молодежка. Сезон 3. Серия 24
Wink
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Молодежка
3-й сезон
24-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 24
Драма16+

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О сериале

Начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 24 серию на онлайн-сервисе Wink. Царев – отчаянный хоккеист, «по уши» влюбленный в Лизу. Он отправляется в полицию, чтобы «вытащить» Антона, он объясняет все сотрудникам правоохранительных органов. Матч состоится, «Титан» желает отыграться. Из-за отсутствия Царева исход игры может быть любым. «Медведи» прорываются вперед по количеству очков. Царева могут посадить в тюрьму, Лиза обеспокоена судьбой парня, просит Краснова забрать заявление. Он согласен, только если взамен получит квартиру.
 Алина выигрывает на турнире, тренер в восторге. Мать Алины приглашает его домой, чтобы отметить победу. Касаткина, чтобы заработать денег, устраивается работать в спортбар, но Щукину не признается.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»