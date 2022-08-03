Калинин продает свой комбинат одному местному олигарху – Илье Пахомову, который автоматически становится владельцем хоккейного клуба «Медведи». При первом знакомстве с командой у Пахомова возникает конфликт с главным тренером. Он дает распоряжение пересмотреть и урезать зарплаты ребят. Тем временем Антипов и Макеев становятся отцами! Мише Понамареву и Саше Кострову поступает уникальное предложение от одного известного шведского клуба, а Андрея и Яну ждет свадьба. Что последует далее – смотрите внимательно онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 2 серия в хорошем качестве на Wink.

