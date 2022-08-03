Молодежка. Сезон 3. Серия 2
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Сериалы
Молодежка
3-й сезон
2-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 2
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

Калинин продает свой комбинат одному местному олигарху – Илье Пахомову, который автоматически становится владельцем хоккейного клуба «Медведи». При первом знакомстве с командой у Пахомова возникает конфликт с главным тренером. Он дает распоряжение пересмотреть и урезать зарплаты ребят. Тем временем Антипов и Макеев становятся отцами! Мише Понамареву и Саше Кострову поступает уникальное предложение от одного известного шведского клуба, а Андрея и Яну ждет свадьба. Что последует далее – смотрите внимательно онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 2 серия в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»