Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Команда «Титан» задерживается на матч, так как становится свидетелем серьезного ДТП и бросается спасать пострадавших. Но матч состоялся. Близкие и друзья хоккеистов заинтригованы, следят за игроками по ТВ. Результат может изменить будущее команд. От победы зависит многое.

Казанцев знакомится с Романовой. Ему приглянулась девушка и он зовет ее в ресторан на деловую встречу. Узнав об этом, Жилин хочет Вадиму «вставить палки в колеса». Муж Елизаветы ревнует ее к Сергею, пытается действовать через Юлию. Можно бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 22 серию на онлайн-сервисе Wink.



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