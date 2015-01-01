Молодежка. Сезон 3. Серия 22
Wink
Сериалы
Молодежка
3-й сезон
22-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 22
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Команда «Титан» задерживается на матч, так как становится свидетелем серьезного ДТП и бросается спасать пострадавших. Но матч состоялся. Близкие и друзья хоккеистов заинтригованы, следят за игроками по ТВ. Результат может изменить будущее команд. От победы зависит многое.
 Казанцев знакомится с Романовой. Ему приглянулась девушка и он зовет ее в ресторан на деловую встречу. Узнав об этом, Жилин хочет Вадиму «вставить палки в колеса». Муж Елизаветы ревнует ее к Сергею, пытается действовать через Юлию. Можно бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 22 серию на онлайн-сервисе Wink.

Сериал Молодежка 3 сезон 22 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»