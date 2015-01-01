Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Важную бизнес-встречу, на которой у клуба может появиться перспективный спонсор, чуть не срывает Жилин, по уши влюбленный в Кристину. Он приглашает ее на свидание, но сам не приходит. Сможет ли девушка простить такой поступок? Андрей пытается выяснить, что и почему Яна и Федор Михайлович хранят от него в секрете. «Титан» готовится выйти на лед против команды «Факел» с учетом отсутствия трех нападающих. Макеев предлагает место второго тренера одному из бывших игроков «Витязя» – Александру Точилину. Из-за полученной травмы ему пришлось уйти из большого спорта. Если вам интересно, что будет происходить дальше, переходите на онлайн-сервис Wink и смотрите бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 12 серия в хорошем качестве.



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