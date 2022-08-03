У «Медведей» открывается собственный дворец спорта, но это не значит, что испытания закончились. О новых приключениях выдающихся хоккеистов расскажет 3 сезон «Молодежки» — смотрите его онлайн на Wink. Скоро открытие сезона, у «Медведей» назначен матч с «Олимпийцем». Ребята отдыхают на мальчишнике в честь свадьбы Андрея. В это время Макеев принимает в команду нового игрока — Евгения Царева из «Факела». Жилин загадочным образом снова становится спортивным директором к неудовольствию тренера, но это не единственные перестановки в руководстве, которые предстоят клубу. Прямо перед игрой у Оли начинаются схватки, и это сбивает Антона с боевого настроя. А ведь «Медведям» нужно показать на матче высокий класс — за ними внимательно следит специалист из Швеции. Смотрите онлайн в хорошем качестве сериал «Молодежка» на Wink, чтобы узнать, какие вызовы ждут «Медведей» в новом сезоне.

