Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

"Антипов – вспыльчивый парень в жизни. Он проводит воспитательную работу с мужем Лизы, чтобы он не приставал к Антиповой. Краснов обвиняет Антона в переломе руки. Денис – настойчив по отношению к Анне и находит ее адрес в Москве. Команды активно готовятся к игре, желают продемонстрировать свои способности на матче. За несколько часов до «поединка на льду» Антона из-за Краснова забирают в полицию.

Пахомов уверен, что директор клуба «не чист на руку» и проводит финансовые аферы. Скорее включайте и начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 23 серию в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink.



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