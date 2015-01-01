Молодежка. Сезон 3. Серия 23
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Молодежка
3-й сезон
23-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 23
Драма16+

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О сериале

"Антипов – вспыльчивый парень в жизни. Он проводит воспитательную работу с мужем Лизы, чтобы он не приставал к Антиповой. Краснов обвиняет Антона в переломе руки. Денис – настойчив по отношению к Анне и находит ее адрес в Москве. Команды активно готовятся к игре, желают продемонстрировать свои способности на матче. За несколько часов до «поединка на льду» Антона из-за Краснова забирают в полицию.
 Пахомов уверен, что директор клуба «не чист на руку» и проводит финансовые аферы. Скорее включайте и начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 23 серию в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»