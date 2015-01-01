Молодежка. Сезон 3. Серия 21
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Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 21
Драма16+

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О сериале

Проводится пресс-конференция с участием команды «Медведи», где журналисты задают вопросы относительно МХЛ. Андрей Кисляк во время конференции неожиданно уходит, так как его возлюбленную срочно забирают в роддом. Из-за особенностей акушерского диагноза, Яне следует наблюдаться в столичных больницах.
 Бывший капитан команды «Медведи» успешно лечится, он прошел курс реабилитации на территории Израиля и может вернуться в Россию, где его ожидают близкие люди. Активная команда «Титан» планирует столкнуться с «Факелом». Если «Титан» выиграет матч, то далее будет играть с «косолапыми». Хоккейные фанаты ожидают начала матча, которое находится под угрозой, возможно «Титану» засчитают техническое поражение, так как команда не явилась на игру. Начинайте скорее бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 21 серию на онлайн-сервисе.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»