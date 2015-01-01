Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Щукин, Панамерев и Царев принимают предложение Макеева и становятся хоккеистами клуба «Титан». Тем временем в «Медведи» тоже приходят новые игроки, с одним из которых у Бакина завязывается серьезный конфликт. В связи с отравлением ребят из «Факела» они вышли из игры, поэтому, уже на ближайшем матче лицом к лицу столкнутся «Медведи» и «Титан». Еще до выхода на лед между ребятами создается напряжение. Василий Геннадиевич связывается со стоматологической клиникой, где несколько пациентов, в том числе Татьяна, заразились гепатитом и требует оплатить им лечение. Отец Яны задерживает водителя Пахомова по причине вождения в нетрезвом виде. Чем Федору Михайловичу обернется такой поступок? Смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 7 серия в хорошем качестве на Wink.



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