Молодежка. Сезон 3. Серия 20
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Молодежка
3-й сезон
20-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 20
Драма16+

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О сериале

Бартович идет на все, чтобы оградить свою дочь от внимания Васильева, поэтому рассказывает Анне про спор. Накануне игры Сергей отправляется к жене, планируя вернуться к матчу, но все идет против Макеева. Кисляк осознает, что в первую очередь играет за честь команды, а не за Пахомова и принимает решение вернуться в «Медведи». Алина отменяет субботнюю тренировку ради свидания с Михаилом, а ее тренер Олег решается на откровенный разговор с Викторией Олеговной. Ребята всей «берлогой» собираются в честь дня рождения Антипова. Что же дальше ждет героев? Смотрите онлайн сериал «Молодежка» 3 сезон 20 серия в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»