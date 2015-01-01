Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Бартович идет на все, чтобы оградить свою дочь от внимания Васильева, поэтому рассказывает Анне про спор. Накануне игры Сергей отправляется к жене, планируя вернуться к матчу, но все идет против Макеева. Кисляк осознает, что в первую очередь играет за честь команды, а не за Пахомова и принимает решение вернуться в «Медведи». Алина отменяет субботнюю тренировку ради свидания с Михаилом, а ее тренер Олег решается на откровенный разговор с Викторией Олеговной. Ребята всей «берлогой» собираются в честь дня рождения Антипова. Что же дальше ждет героев? Смотрите онлайн сериал «Молодежка» 3 сезон 20 серия в хорошем качестве на Wink.



Сериал Молодежка 3 сезон 20 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.