Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

В связи с отсутствием Бакина Пан Томаш ставит на ворота Васильева, якобы в отместку за то, что молодой человек не перестает ухаживать за его дочкой Анной. На удивление Васильев показывает неплохой результат. Андрей крайне возмущен методами Бартовича, которые он использует ради победы. Следователь, проводивший проверку против Самойлова, назначает ему личную встречу. Близкие Щукина любыми способами ищут деньги, которые необходимы для лечения. Жилин обманывает жену и продолжает свой роман с Кристиной. Для того чтобы узнать, что происходило дальше смотрите онлайн сериал «Молодежка» 3 сезон 17 серия в хорошем качестве на Wink.



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