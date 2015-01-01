Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Даша переключает свое внимание с Царева на нового нападающего, Дениса Стрельцова. В это же время спортивному директору удается договориться о транслировании домашних матчей «Медведей». Для подогрева игры Жилин провоцирует ситуацию, последствия которой будут шокирующими. Игра остановлена, обеих команд ждет разбирательство. Вместе с этим из-за сложившейся ситуации с Пахомовым на дочь Федора Михайловича нападают хулиганы, угрожая ножом. Что произошло на льду? Какая судьба ждет «Медведей» впереди? Если вам интересно, что последует далее, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 8 серия в хорошем качестве на Wink.



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