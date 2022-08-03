Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Из-за сложившейся ситуации, отец Яны настаивает на ее отъезде из города на неопределенный срок. Пахомову подчиняет себе город и нужных ему людей, включая Кислка старшего. Тем временем Андрей даже не подозревает о неприятностях Яны и Федора Михайловича. Щукину на лечение нужны препараты, достать которые достаточно трудно. Елена вынуждена за помощью обратиться к Юле. Было обнаружено нарушение регламента, на основании которого в команде должны присутствовать два тренера, и кажется, Макеев нашел подходящую для «Титана» кандидатуру на это место.


