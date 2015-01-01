Молодежка. Сезон 3. Серия 19
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Сериалы
Молодежка
3-й сезон
19-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 19
Драма16+

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О сериале

Кисляку становится известна новость о том, что Пахомов подставил его тестя. Андрей принимает решение покинуть клуб. «Медведи» лишаются сильного нападающего, а также капитана команды. Спустя долгое время на место второго тренера возвращается Романенко. Муж Елизаветы идет на крайние меры и приезжает к жене Макеева, обвинив его в измене. Томашу не удается убрать Васильева из команды, поэтому он отправляет Анну в Москву. Смогут ли влюбленные справиться с трудностями и сохранить отношения? Если вам интересно какая судьба ждет героев дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 19 серию.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»