Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Кисляку становится известна новость о том, что Пахомов подставил его тестя. Андрей принимает решение покинуть клуб. «Медведи» лишаются сильного нападающего, а также капитана команды. Спустя долгое время на место второго тренера возвращается Романенко. Муж Елизаветы идет на крайние меры и приезжает к жене Макеева, обвинив его в измене. Томашу не удается убрать Васильева из команды, поэтому он отправляет Анну в Москву. Смогут ли влюбленные справиться с трудностями и сохранить отношения? Если вам интересно какая судьба ждет героев дальше, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 19 �серию.



Сериал Молодежка 3 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.