Молодежка. Сезон 3. Серия 14
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Сериалы
Молодежка
3-й сезон
14-я серия

Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

9.52015, Молодежка. Сезон 3. Серия 14
Драма16+

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О сериале

Юле удается достать необходимые Егору лекарства, которые просила Елена Константинова. Тем временем самого Егора выписывают из больницы! Он идет на поправку! «Медведи» приходят поздравить и поддержать товарища. Макеева забирают в полицию по причине нападения на мужа Елизаветы, но при этом Сергей не имеет к этому никакого отношения. Денис по-настоящему влюбляется, а Анна проявляет к нему живой интерес. Увлеченный Кристиной Жилин, лишается полученных от сделки денег. Зато на личном фронте ему улыбнулась удача! Если вам интересно, что последует далее, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 3 сезон 14 серия в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»