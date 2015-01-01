Молодежка (сериал, 2015) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Хотите посмотреть сериал «Молодежка» 3 сезон 15 серию? Переходите на онлайн – сервис WInk и смотрите все серии в хорошем качестве. Отец Яны, Федор Михайлович, оказывается в безвыходном положении. Илья Пахомов инициирует проверку, в результате которой у него появляются проблемы. Миша переживает насчет того, что практически не видится с Алиной, но продолжает поддерживать супругу перед важным для нее турниром. Из-за личной обиды, Даша рассказывает Томашу Бартовичу не самые приятные вещи о Денисе. В свою очередь, как любой беспокоящийся о своей дочери отец, Пан Томаш пытается ограничить Анну от внимания Васильева. Евгений испытывает симпатию к Елизавете, всячески пытаясь помочь ей. Околдованный чарами Кристины Жилин вовсе теряет осторожность.



Сериал Молодежка 3 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.