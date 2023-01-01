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Фильмы на Новый год
6.5
Анора
2024, 133 мин
6.0
Операция «Холодно»
2024, 86 мин
9.2
Елк�и 11
2024, 92 мин
8.3
Новогоднее чудо
2024, 73 мин
7.2
Новогодний дядя
2024, 90 мин
7.9
Рождественский дом
2024, 75 мин
8.2
Рождество на карибах
2023, 86 мин
Бесплатно
8.4
Не скажу
2023, 85 мин
Бесплатно
9.2
Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения
2023, 111 мин
Бесплатно
9.5
Папины дочки. Новогодние
2023, 85 мин
Бесплатно
7.2
Кто не спрятался...
2023, 99 мин
7.0
Крик. Ночь перед Рождеством
2023, 82 мин
8.8
Быть
2023, 110 мин
5.9
Я же говорила
2023, 97 мин
Бесплатно
7.7
Секретарь Деда Мороза
2023, 73 мин
Бесплатно
8.0
Рождество не по плану
2023, 83 мин
5.9
Дворец
2023, 94 мин
8.0
Елки 10
2023, 90 мин
Бесплатно
7.6
Немая ярость
2023, 99 мин
Бесплатно
7.7
Гномы. Новогодний беспредел
2023, 96 мин
Бесплатно
5.3
Щелкунчик убивает
2022, 79 мин
8.4
Пять минут: Бесценные мгновения
2022, 81 мин
8.5
Мы снова вместе
2022, 81 мин
7.9
Детектив Найт: Искупление
2022, 93 мин
Бесплатно
8.1
Елки 9
2022, 94 мин
Бесплатно
8.2
Как влюбиться за 12 дней
2022, 83 мин
Бесплатно
7.7
Оливье
2022, 85 мин
Бесплатно
8.0
Наша зима
2022, 110 мин
7.8
Очень плохой папочка
2021, 90 мин
Бесплатно
7.6
Убить босса
2021, 88 мин
8.2
Зема 3. Новогодний замес
2021, 60 мин
Бесплатно
8.8
Снегурочка против всех
2021, 71 мин
Бесплатно
6.2
Солнечная линия
2021, 68 мин
6.6
Тихая ночь
2020, 86 мин
Бесплатно
6.5
Портной
2020, 76 мин
8.4
Комета Галлея
2020, 93 мин
8.6
Жаркое Рождество
2020, 90 мин
Бесплатно
9.4
Серебряные �коньки
2020, 131 мин
8.7
Папа поневоле
2020, 67 мин
8.7
Рождество на льду
2020, 83 мин
8.3
Стейк от кутюр
2020, 87 мин
8.3
10 дней с Сантой
2020, 96 мин
Бесплатно
4.8
Хозяева
2020, 85 мин
Бесплатно
9.1
Самый Новый год!
2020, 76 мин
8.3
Самое первое рождество
2019, 99 мин
8.6
Хороший доктор
2019, 86 мин
8.1
Рождество в замке
2019, 93 мин
Бесплатно
7.2
Парень на праздники
2019, 104 мин
Бесплатно