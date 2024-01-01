Новогодний дядя
Wink
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Новогодний дядя
7.22024, Новогодний дядя
Комедии90 мин12+
Ник ненавидит Рождество, но вынужден провести праздники с 10-летним племянником, который хочет найти Санту. Добрая комедия о семейных узах
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Новогодний дядя (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Отчаявшейся матери приходится оставить сына со своим братом, который совсем не годится на роль няньки. «Новогодний дядя» — фильм о праздничном перевоспитании великовозрастного хулигана.

На Рождество Диане предстоит командировка на Гавайи. 10-летнего сына Тревора она планирует оставить с отцом, но в последний момент выясняется, что тот не успевает приехать вовремя. Тогда Диана идет на отчаянный шаг: она звонит своему брату Нику. Тот большую часть времени зависает в барах, страдает от постоянного похмелья и вообще ненавидит Рождество. Тем не менее он соглашается помочь сестре, и теперь Тревору предстоит несколько дней провести с дядей, который оказывается не так плох — где-то в глубине души.

За их уморительными приключениями позволит наблюдать комедия «Новогодний дядя» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

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