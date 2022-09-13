Хозяева
Wink
Фильмы
Хозяева
5.02020, Hosts
Ужасы85 мин18+

Хозяева (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Незваные гости превращают уютный рождественский ужин в кровавый ужас. Камерный британский хоррор с жуткой атмосферой.

Что плохого может случиться в канун Рождества? Ничего, если к вам в гости не придут одержимые соседи… В центре сюжета — дружная семья с тремя детьми, которая решает пригласить на ужин знакомую пару — парня и девушку из соседнего дома. За столом гости ведут себя подозрительно и лишь изредка обмениваются друг с другом странными взглядами. Напряжение рассеивается, когда больная раком мать семейства сообщает всем радостную новость о ремиссии. Но в этот момент молчаливая парочка убивает ее прямо на глазах остальных. Теперь единственное, что остается отцу и детям — это выжить.

Чтобы узнать, чем закончится кровавый рождественский ужин, не пропустите хоррор «Хозяева» — фильм 2020 смотреть онлайн можно прямо сейчас у нас на видеосервисе!

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хозяева»