Хозяева (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Незваные гости превращают уютный рождественский ужин в кровавый ужас. Камерный британский хоррор с жуткой атмосферой.



Что плохого может случиться в канун Рождества? Ничего, если к вам в гости не придут одержимые соседи… В центре сюжета — дружная семья с тремя детьми, которая решает пригласить на ужин знакомую пару — парня и девушку из соседнего дома. За столом гости ведут себя подозрительно и лишь изредка обмениваются друг с другом странными взглядами. Напряжение рассеивается, когда больная раком мать семейства сообщает всем радостную новость о ремиссии. Но в этот момент молчаливая парочка убивает ее прямо на глазах остальных. Теперь единственное, что остается отцу и детям — это выжить.



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