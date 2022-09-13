Хозяева (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Незваные гости превращают уютный рождественский ужин в кровавый ужас. Камерный британский хоррор с жуткой атмосферой.
Что плохого может случиться в канун Рождества? Ничего, если к вам в гости не придут одержимые соседи… В центре сюжета — дружная семья с тремя детьми, которая решает пригласить на ужин знакомую пару — парня и девушку из соседнего дома. За столом гости ведут себя подозрительно и лишь изредка обмениваются друг с другом странными взглядами. Напряжение рассеивается, когда больная раком мать семейства сообщает всем радостную новость о ремиссии. Но в этот момент молчаливая парочка убивает ее прямо на глазах остальных. Теперь единственное, что остается отцу и детям — это выжить.
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СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Адам
Лидер
- РОРежиссёр
Ричард
Оакс
- НУАктёр
Нил
Уорд
- ФДАктёр
Фрэнк
Джейкман
- СЛАктриса
Саманта
Локсли
- ДКАктриса
Дженнифер
К Престон
- ЛХАктёр
Ли
Хантер
- НЛАктриса
Надя
Ламин
- БСАктёр
Бадди
Скелтон
- АЛАктёр
Адам
Лидер
- АЛСценарист
Адам
Лидер
- РОСценарист
Ричард
Оакс
- КХПродюсер
Крэйг
Хинде
- ДФПродюсер
Джейк
Френсис
- КГХудожница
Кейт
Гриффитс
- КХМонтажёр
Крэйг
Хинде
- АЛМонтажёр
Адам
Лидер
- РОМонтажёр
Ричард
Оакс
- РООператор
Ричард
Оакс
- БСКомпозитор
Бенжамин
Саймонс