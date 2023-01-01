WinkВсе подборкиФильмы-лауреаты премии «Oскар»
Фильмы-лауреаты премии «Oскар»
6.5
Анора
2024, 133 мин
8.1
Конклав
2024, 115 мин
6.9
Анатомия паде�ния
2023, 145 мин
9.0
RRR: Рядом ревет революция
2022, 173 мин
7.5
Сядь за руль моей машины
2021, 172 мин
7.9
Девушка, подающая надежды
2020, 108 мин
8.5
Еще по одной
2020, 111 мин
8.4
Джуди
2019, 113 мин
Бесплатно
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
8.6
Тоня против всех
2017, 114 мин
7.4
Коммивояжер
2016, 118 мин
Бесплатно
9.1
Эми
2015, 122 мин
8.4
Девушка в Реке: Цена Прощения
2015, 37 мин
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
8.3
Артист
2011, 96 мин
8.6
Железная леди
2011, 100 мин
Бесплатно
9.0
Боец
2010, 110 мин
Бесплатно
9.3
Король говорит!
2010, 113 мин
Бесплатно
8.1
Тайна в его глазах
2009, 124 мин
8.5
Повелитель бури
2008, 125 мин
9.4
Малышка на миллион
2004, 127 мин
Бесплатно
9.5
Пианист
2002, 142 мин
7.3
Адаптация
2002, 110 мин
Бесплатно
8.1
Айрис
2001, 86 мин
8.1
Покидая Лас-Вегас
1995, 107 мин
8.1
Пули над Бродвеем
1994, 94 мин
Бесплатно
9.0
Утомленные солнцем
1994, 141 мин
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
9.1
Вспомнить все
1990, 108 мин
Бесплатно
8.7
Афера
1973, 123 мин
8.1
Сирано де Бержерак
1950, 112 мин
Бесплатно
6.6
Это армия
1943, 125 мин
Бесплатно
7.8
Прощай, оружие
1932, 89 мин
Бесплатно
6.2
Затерянный мир
1925, 104 мин
Бесплатно
7.5
Сиротки бури
1921, 150 мин
Бесплатно