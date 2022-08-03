Если вся жизнь кажется кошмаром. Может быть, есть смысл уничтожить все, что связывало тебя с прошлой жизнью и начать новую? В блестящем и грешном Лас-Вегасе. Где среди блеска ночной жизни одинокая «ночная бабочка» может оказаться внимательнее и сердечнее любого психоаналитика.



