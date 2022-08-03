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Покидая Лас-Вегас

Покидая Лас-Вегас (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.11995, 8 femmes
Мюзикл, Драма107 мин18+

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О фильме

Если вся жизнь кажется кошмаром. Может быть, есть смысл уничтожить все, что связывало тебя с прошлой жизнью и начать новую? В блестящем и грешном Лас-Вегасе. Где среди блеска ночной жизни одинокая «ночная бабочка» может оказаться внимательнее и сердечнее любого психоаналитика.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мюзикл, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Покидая Лас-Вегас»