Король говорит! (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Тандем застенчивого британского монарха и актера-любителя в борьбе против заикания. Лауреаты премии «Оскар» Джеффри Раш и Колин Ферт, а также звезда «Бойцовского клуба» Хелена Бонем Картер в драме от режиссера «Отверженных».
Альберт, или просто Берти — как зовут его дома, с юности страдает заиканием и панически боится выступлений перед публикой. Будучи вторым сыном короля Англии Георга V, Альберт на протяжении многих лет пытается избавиться от недуга, но безрезультатно. После отречения старшего сына Георга V от престола жена Берти предпринимает очередную попытку помочь мужу и обращается за помощью к Лайонелу Логу, малоизвестному логопеду без профессионального образования. Вскоре становится заметен эффект от неортодоксальных методов борьбы с заиканием — так начинается путь Георга VI к обретению уверенности в самом себе и успеху красноречивых выступлений.
Не пропустите оскароносную драму «Король говорит» — фильм смотреть онлайн бесплатно можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- ТХРежиссёр
Том
Хупер
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ЭЭАктёр
Энтони
Эндрюс
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- КБАктриса
Клэр
Блум
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- ДССценарист
Дэвид
Сайдлер
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- ГУПродюсер
Гарет
Унвин
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЛМХудожник
Леон
МакКарти
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- АДКомпозитор
Александр
Деспла