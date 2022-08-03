Король говорит! (фильм, 2010) смотреть онлайн

Тандем застенчивого британского монарха и актера-любителя в борьбе против заикания. Лауреаты премии «Оскар» Джеффри Раш и Колин Ферт, а также звезда «Бойцовского клуба» Хелена Бонем Картер в драме от режиссера «Отверженных».



Альберт, или просто Берти — как зовут его дома, с юности страдает заиканием и панически боится выступлений перед публикой. Будучи вторым сыном короля Англии Георга V, Альберт на протяжении многих лет пытается избавиться от недуга, но безрезультатно. После отречения старшего сына Георга V от престола жена Берти предпринимает очередную попытку помочь мужу и обращается за помощью к Лайонелу Логу, малоизвестному логопеду без профессионального образования. Вскоре становится заметен эффект от неортодоксальных методов борьбы с заиканием — так начинается путь Георга VI к обретению уверенности в самом себе и успеху красноречивых выступлений.



Не пропустите оскароносную драму «Король говорит» — фильм смотреть онлайн бесплатно можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

