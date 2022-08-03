Король говорит!
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Король говорит!

Король говорит! (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.32010, The King's Speech
Драма, Биография113 мин18+

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О фильме

Тандем застенчивого британского монарха и актера-любителя в борьбе против заикания. Лауреаты премии «Оскар» Джеффри Раш и Колин Ферт, а также звезда «Бойцовского клуба» Хелена Бонем Картер в драме от режиссера «Отверженных».

Альберт, или просто Берти — как зовут его дома, с юности страдает заиканием и панически боится выступлений перед публикой. Будучи вторым сыном короля Англии Георга V, Альберт на протяжении многих лет пытается избавиться от недуга, но безрезультатно. После отречения старшего сына Георга V от престола жена Берти предпринимает очередную попытку помочь мужу и обращается за помощью к Лайонелу Логу, малоизвестному логопеду без профессионального образования. Вскоре становится заметен эффект от неортодоксальных методов борьбы с заиканием — так начинается путь Георга VI к обретению уверенности в самом себе и успеху красноречивых выступлений.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король говорит!»