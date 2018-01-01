Wink
Фильмы
Король говорит!
Актёры и съёмочная группа фильма «Король говорит!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Король говорит!»

Режиссёры

Том Хупер

Том Хупер

Tom Hooper
Режиссёр

Актёры

Колин Фёрт

Колин Фёрт

Colin Firth
АктёрKing George VI
Джеффри Раш

Джеффри Раш

Geoffrey Rush
АктёрLionel Logue
Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаQueen Elizabeth
Гай Пирс

Гай Пирс

Guy Pearce
АктёрKing Edward VIII
Тимоти Сполл

Тимоти Сполл

Timothy Spall
АктёрWinston Churchill
Энтони Эндрюс

Энтони Эндрюс

Anthony Andrews
АктёрStanley Baldwin
Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрKing George V
Клэр Блум

Клэр Блум

Claire Bloom
АктрисаQueen Mary
Дерек Джекоби

Дерек Джекоби

Derek Jacobi
АктёрArchbishop Cosmo Lang
Дженнифер Эль

Дженнифер Эль

Jennifer Ehle
АктрисаMyrtle Logue

Сценаристы

Дэвид Сайдлер

Дэвид Сайдлер

David Seidler
Сценарист

Продюсеры

Эйн Каннинг

Эйн Каннинг

Iain Canning
Продюсер
Эмиль Шерман

Эмиль Шерман

Emile Sherman
Продюсер
Гарет Унвин

Гарет Унвин

Gareth Unwin
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Борис Клюев

Борис Клюев

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Анатолий Белый

Анатолий Белый

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Алексей Колган

Актёр дубляжа

Художники

Леон МакКарти

Леон МакКарти

Leon McCarthy
Художник
Дженни Беван

Дженни Беван

Jenny Beavan
Художница

Монтажёры

Тарик Анвар

Тарик Анвар

Tariq Anwar
Монтажёр

Операторы

Дэнни Коэн

Дэнни Коэн

Danny Cohen
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор