Актёры и съёмочная группа фильма «Король говорит!»

Режиссёры
Актёры
АктёрKing George VI
Колин ФёртColin Firth
АктёрLionel Logue
Джеффри РашGeoffrey Rush
АктрисаQueen Elizabeth
Хелена Бонем КартерHelena Bonham Carter
АктёрKing Edward VIII
Гай ПирсGuy Pearce
АктёрWinston Churchill
Тимоти СполлTimothy Spall
АктёрStanley Baldwin
Энтони ЭндрюсAnthony Andrews
АктёрKing George V
Майкл ГэмбонMichael Gambon
АктрисаQueen Mary
Клэр БлумClaire Bloom
АктёрArchbishop Cosmo Lang
Дерек ДжекобиDerek Jacobi
АктрисаMyrtle Logue