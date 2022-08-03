Афера (фильм, 1973) смотреть онлайн
8.61973, The Sting
Драма, Комедия123 мин6+
О фильме
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Джордж
Рой Хилл
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актёр
Роберт
Редфорд
- РШАктёр
Роберт
Шоу
- Актёр
Чарльз
Дёрнинг
- РУАктёр
Рэй
Уолстон
- АБАктриса
Айлин
Бреннан
- ХГАктёр
Харольд
Гулд
- ДХАктёр
Джон
Хеффернан
- ДЭАктёр
Дэна
Элкар
- ДКАктёр
Джек
Кихоу
- ДССценарист
Дэвид
С. Уорд
- Продюсер
Тони
Билл
- ДФПродюсер
Джулия
Филлипс
- МФПродюсер
Майкл
Филлипс
- РКПродюсер
Роберт
Кроуфорд мл.
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ГБХудожник
Генри
Бамстед
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- УРМонтажёр
Уильям
Рейнольдс
- РСОператор
Роберт
Сёртис
- СДКомпозитор
Скотт
Джоплин
- МХКомпозитор
Марвин
Хэмлиш