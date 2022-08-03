Афера
Афера (фильм, 1973) смотреть онлайн

8.61973, The Sting
Драма, Комедия123 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых неожиданных афер в истории кино, которая к тому же заканчивается удивительным и забавным образом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера»