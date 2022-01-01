RRR: Рядом ревет революция (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов индийского кинематографа. Разудалая экшн-фантазия о том, что могло бы случиться, если бы встретились две исторические личности, которые в действительности никогда не виделись. Британская Индия, 1920-е. Рама — полицейский на службе у колониального правительства, которого местные считают предателем. Бхим — парень из племени гондов, который разыскивает похищенную губернатором местную девочку. Встретившись, герои не понимают, что находятся по разные стороны баррикад, и становятся друзьями. Что будет, когда Рама и Бхим узнают истинные мотивы друг друга, расскажет фильм «RRR: Рядом ревет революция» 2022 года, который можно посмотреть онлайн на Wink.
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СтранаИндия
ЖанрИсторические, Боевики, Драмы
КачествоFull HD
Время173 мин / 02:53
Рейтинг
- СРРежиссёр
С.С.
Раджамули
- НмАктёр
НТР
мл.
- РЧАктёр
Рам
Чаран Теджа
- АДАктёр
Аджай
Девган
- АБАктриса
Алиа
Бхатт
- СЧАктриса
Спандан
Чатурведи
- ОМАктриса
Оливия
Моррис
- ШАктриса
Шрия
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ЭДАктриса
Элисон
Дуди
- СКАктёр
Самудира
Кани
- �СРСценарист
С.С.
Раджамули
- СМСценарист
Сай
Мадхав Бурра
- МКСценарист
Мадхан
Карки
- ВПСценарист
Виджаендра
Прасад
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- НД�Актриса дубляжа
Наталия
Дербенева
- ЗОАктриса дубляжа
Злата
Осипова
- РРХудожница
Рама
Раджамули
- ККОператор
К.
К. Сентхил Кумар
- МККомпозитор
М.М.
Кеервани