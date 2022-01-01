RRR: Рядом ревет революция (фильм, 2022) смотреть онлайн

Один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов индийского кинематографа. Разудалая экшн-фантазия о том, что могло бы случиться, если бы встретились две исторические личности, которые в действительности никогда не виделись. Британская Индия, 1920-е. Рама — полицейский на службе у колониального правительства, которого местные считают предателем. Бхим — парень из племени гондов, который разыскивает похищенную губернатором местную девочку. Встретившись, герои не понимают, что находятся по разные стороны баррикад, и становятся друзьями. Что будет, когда Рама и Бхим узнают истинные мотивы друг друга, расскажет фильм «RRR: Рядом ревет революция» 2022 года, который можно посмотреть онлайн на Wink.



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