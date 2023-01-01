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RRR: Рядом ревет революция
Актёры и съёмочная группа фильма «RRR: Рядом ревет революция»

Актёры и съёмочная группа фильма «RRR: Рядом ревет революция»

Режиссёры

С.С. Раджамули

С.С. Раджамули

S.S. Rajamouli
Режиссёр

Актёры

НТР мл.

НТР мл.

NTR Jr.
АктёрKomaram Bheem (в титрах: NTR)
Рам Чаран Теджа

Рам Чаран Теджа

Ram Charan Teja
АктёрAlluri Sitarama Raju (в титрах: Ram Charan Teja)
Аджай Девган

Аджай Девган

Ajay Devgn
АктёрVenkata Rama Raju
Алиа Бхатт

Алиа Бхатт

Alia Bhatt
АктрисаSita
Спандан Чатурведи

Спандан Чатурведи

Spandan Chaturvedi
АктрисаYoung Sita
Оливия Моррис

Оливия Моррис

Olivia Morris
АктрисаJennifer
Шрия

Шрия

Shreya
АктрисаSarojini
Рэй Стивенсон

Рэй Стивенсон

Ray Stevenson
АктёрScott Buxton
Элисон Дуди

Элисон Дуди

Alison Doody
АктрисаCatherine Buxton
Самудира Кани

Самудира Кани

Samudira Kani
АктёрVenkateswarulu

Сценаристы

С.С. Раджамули

С.С. Раджамули

S.S. Rajamouli
Сценарист
Сай Мадхав Бурра

Сай Мадхав Бурра

Sai Madhav Burra
Сценарист
Мадхан Карки

Мадхан Карки

Madhan Karky
Сценарист
Виджаендра Прасад

Виджаендра Прасад

Vijayendra Prasad
Сценарист

Актёры дубляжа

Сергей Пономарёв

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Илья Крутояров

Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Наталия Дербенева

Наталия Дербенева

Актриса дубляжа
Злата Осипова

Злата Осипова

Актриса дубляжа

Художники

Рама Раджамули

Рама Раджамули

Rama Rajamouli
Художница

Операторы

К. К. Сентхил Кумар

К. К. Сентхил Кумар

K. K. Senthil Kumar
Оператор

Композиторы

М.М. Кеервани

М.М. Кеервани

M.M. Keeravani
Композитор