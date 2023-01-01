WinkФильмыRRR: Рядом ревет революцияАктёры и съёмочная группа фильма «RRR: Рядом ревет революция»
Актёры и съёмочная группа фильма «RRR: Рядом ревет революция»
Режиссёры
Актёры
АктёрKomaram Bheem (в титрах: NTR)
НТР мл.NTR Jr.
АктёрAlluri Sitarama Raju (в титрах: Ram Charan Teja)
�Рам Чаран ТеджаRam Charan Teja
АктёрVenkata Rama Raju
Аджай ДевганAjay Devgn
АктрисаSita
Алиа БхаттAlia Bhatt
АктрисаYoung Sita
Спан�дан ЧатурведиSpandan Chaturvedi
АктрисаJennifer
Оливия МоррисOlivia Morris
АктрисаSarojini
ШрияShreya
АктёрScott Buxton
Рэй СтивенсонRay Stevenson
АктрисаCatherine Buxton
Элисон ДудиAlison Doody
АктёрVenkateswarulu