В глухой тайге Устюжанин находит под деревом неизвестную женщину, не подающую признаков жизни. На дереве рядом с нею он видит необычные отметины, словно от выстрелов дробью. С помощью металлоискателя Устюжанин раскрывает тайну трагического места.

