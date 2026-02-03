Последняя надежда
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Последняя надежда
9.12024, Последняя надежда
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В глухой тайге Устюжанин находит под деревом неизвестную женщину, не подающую признаков жизни. На дереве рядом с нею он видит необычные отметины, словно от выстрелов дробью. С помощью металлоискателя Устюжанин раскрывает тайну трагического места.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»