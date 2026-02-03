Квест на выживание
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Квест на выживание
9.02024, Квест на выживание
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Группа офисных работников проводит тимбилдинг на выезде. По сценарию квеста за ними бегает по тайге маньяк с мачете. Выстрел из игрового обреза неожиданно оказывается по-настоящему смертельным.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»